Isınmak için kullandığınız elektriğin tasarrufu için 8 ipucu

Kışın ısınmak için kullanılan elektrik ve gelen yüksek elektrik fiyatları sizin de canınızı sıkıyor mu? Bu nedenle, bütçenizi zorlamadan kışın nasıl daha tasarruflu ısınabileceğinize dair bu ipuçlarını oluşturduk.

1- Sızıntıları Tespit Edin - Sızıntıları bulun. Kış mevsiminin başında bir evinizde detaylı bir kontrol yaparak evinizdeki sızıntıları hızla bulabilirsiniz. Bunlar, evinizin ısı kaybettiği ve soğuk havanın geldiği yerlerdir. Hava kaçaklarının olduğu alanları genellikle pencereler, kapılar ve sıhhi tesisat bölümleridir.

2- Nemi kontrol edin- Kuru kış havası, cildinizden nemini azaltarak daha soğuk hissetmenizi sağlar. Isıyı artırmak yerine, ev neminizi% 30 ila 50 arasında tutmak için bir nemlendirici kullanın. Bu sayede soğuk hissetmeden termostatınızı daha düşük bir ayarda tutabilirsiniz.

3-Pencereleri Plastik ile kapatın - Piyasada bulunan şeffaf plastik film ve saç kurutma makinenizi kullanarak pencereleri içeriden kapatın. Bu plastik, camlardan cereyanı ve ısı kaybını önlemek için bir bariyer oluşturacaktır. Sızdıran pencereler, kışın ısıtma maliyetinizin ortalama yüzde 10 ila 25'ini oluşturabilir.

4-Elektrik faturanızı kontrol edin - Düzensiz bir enerji piyasasındaysanız, aydan aya faturanızın çok değişken olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, daha ucuz bir elektrik dağıtım şirketine geçerek, soğuk havalar başlamadan önce tasarruf etmeye başlayabilirsiniz. Bonus: Elektrik sözleşme oranları genellikle kışın daha ucuzdur.

5- Şömineyi Kullanmayın - Ahenkle yanan bir ateş soğuk bir gecede elbette güzel olabilir. Ancak üretilen ısının% 80'i bacaya yükselir. Bu sırada, herhangi bir pencere veya kapı boşluğundan soğuk havayı eve çeker.

6-Şömine Bacalarını Kapatın - Açık şömine bacaları, bir pencerenin açık kalması ile eşdeğerdir. Kapatılsa bile, baca çevresinden hava sızar. Bir şömine bacasını geçici bir süre kapatmak ve şömineyi kullanmak istediğinizde kolayca çıkarabilmenin de yolları vardır. Bunun için ilgili birinden fikir ve öneri alabilirsiniz.

7- Tavan Fanınızı ters çevirin - Tavan fanınızı saat yönünde döndürerek ters çevirin ve düşük ayarda çalıştırın. Bu yöntem, sıcak havayı tavandan çekecek ve odaya itecektir. Düşük ayar, serinletici bir esinti yaratmadan havanın dolaşmasını sağlar.

8- Isıtıcıları Kullanın - Bir ısıtıcı, bulunduğunuz odayı ısıtabilir, böylece tüm evi ısıtmanız gerekmez. Otomatik kapanma ve zamanlama özelliği olan enerji tasarruflu bir model aldığınızdan emin olun. Bunlar asla gözetimsiz çalıştırılmamalıdır.