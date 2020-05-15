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  4. 15 Mayıs 2020 07:27

İşte gerçek Türkiye: 900 bin ev borçtan ''karanlıkta'' kaldı!

Ölümcül salgın nedeniyle ekonomik olarak sarsılan vatandaşın elektrik faturalarını da ödeyemediği ve 900 bin hanenin borcundan dolayı elektriğinin kesildiği ortaya çıktı.

İşte gerçek Türkiye: 900 bin ev borçtan ''karanlıkta'' kaldı!
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Elektrik dağıtım şirketleri salgın döneminde de fatura ödemelerini ertelemedi ve çok sayıda vatandaşın elektriği kesildi. 118 bin hanede oturanlar da icralık oldu.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bu konudaki soru önergesini yanıtladı. Bakan, Türkiye'de elektrik abonelerine her dönem 59 milyon 238 bin 582 adet fatura gönderildiğini ve 2020 Şubat aynı sonu itibarıyla bunlardan yüzde 1.52'sinin faturaları ödeyemediği için elektriklerinin kesildiğini açıkladı.

Borcundan dolayı icraya verilenlerin de yüzde 0.2 olduğunu belirtti. Önerge sahibi Yavuzyılmaz “Tarımsal sulama nedeniyle çiftçinin 2 milyar lira elektrik borcu bu hesaba dahil değil” dedi.

Sözcü

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