İşte karantinada daha da artan elektrik faturasını düşürmenin 12 yolu

Salgın sebebiyle tüm dünyada yüz milyonlarca insan evlerine kapandı, iş ve sosyal hayat evden yürütülmeye başladı. Bütün işlerimizi teknolojik cihazlardan yapmaya başladık. Televizyon tüm gün açık. Bulaşık makineleri hemen her gün çalışıyor....

Hâl böyle olunca elektrik faturaları kabardı, şikâyetler başladı. Faturaların düşmesi için fırından, çamaşır makinesinden vazgeçemeyeceğimize göre, alacağımız tedbirlerle faturayı düşürmek mümkün olabilir.

İŞTE EVDE 12 ADIMDA TASARRUF YÖNTEMLERİ



* Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edin.

* Evde olduğunuz zamanı değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.

* Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.

* Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.

* TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı alışkanlık hâline getirin.

* Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks hâline gelmeli.

* Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere mümkünse sensörlü ışık yaptırın.

* Çamaşır ve bulaşık makinelerini az kapasite ya da çok yüklü olarak çalıştırmayın.

* Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak gerekirse kısa programda çalıştırın.

* Saç kurutma makinesini saçınızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanın.

* Çamaşır kurutma makinesini çok gerekmedikçe çalıştırmayın.

* Eski ve arızalı cihazların elektrik tüketimini artırdığını unutmayın. Ya değiştirin, ya performansını kontrol ettirin. Eski eşya kullanarak daha çok elektrik kullanmak pahalıya mal olabilir.

İŞLETMEDE TASARRUF İÇİN

* Küçük ya da büyük bir işletmeniz varsa, elektrik tüketim noktalarını takibe alın.

* Abone grubu, tarife sınıfı ve tarife seçiminizi gözden geçirin.

* Aktif-reaktif dengesi ile kompanzasyon sisteminin bir reaktif bedeli yansıtmadığından emin olun.

* Serbest tüketici sözleşmesi ile daha uygun fiyata enerji alın, şirket seçerken şartları karşılaştırın.

* Periyodik bakımlarınızı yaptırın, filtre, parça vb. ekipmanı gerekiyorsa değiştirin.