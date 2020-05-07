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  4. 07 Mayıs 2020 14:45

İşte petrol fiyatlarındaki yükselişin sebebi

Suudi Arabistan, tüm bölgelere yönelik Haziran teslimi hampetrol satış fiyatlarını, Mayıs'ta belirlenen düzeylerin üzerine çıkarınca, petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol 31 doları, Batı Teksas hafif petrolü de 26 doları aştı.

İşte petrol fiyatlarındaki yükselişin sebebi
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Bu ayın başında başlayan üretim kısıntılarının, piyasalarda istikrar sağlamaya yönelik etkileri henüz ortaya çıkmadığı için, hampetrol fiyatlarında karmaşa yaşanmaya devam ediyor.

Buna karşılık Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, petrol piyasalarında bir toparlanmanın başladığına ilişkin net belirtiler olduğunu söyledi. Sorokin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin üretim kısıntıları konusundaki hedeflerine kısa sürede ulaşacağını vurguladı.

Sorokin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısı anlaşmasını bozmanın hiç kimse için yarar getirmeyeceği uyarısı da yaptı.

Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün Temmuz teslimi varil fiyatı yüzde 6.22 artışla 31.58 dolara, Batı Teksas hafif petrolün Haziran teslimi varil fiyatı da yüzde 8.88 artışla 26.11 dolara yükseldi.

DHA

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petrol fiyatları , suudi arabistan
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