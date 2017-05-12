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  4. 12 Mayıs 2017 17:44

İşte saf altının görüntüsü...

Ahlatcı Metal Rafineri'sinde saf altında böyle fotoğraflandı.

İşte saf altının görüntüsü...
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Ahlatcı Metal Rafineri'sinden dünyaya geçilen fotoğraflarda, saf altının görüntüsü dikkat çekiyor. Şirket, tüm Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Çorum'daki bir altın üretim tesisinin fotoğraflarını dünyaya geçti.

Ümit Bektaş'ın çektiği fotoğraflardan en dikkat çekici olanı, bir kazan dolusu toprak gibi görünen saf altın.

Ahlatcı Metal Rafinerisi, Türkiye'nin üç metal altın rafinerisinden birisi. Rafineride, madenlerden gelen saf altın uluslararası standartlarda külçe altına çevriliyor.

Şirketin Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, ayrıca mücevherde ürettiklerini söylüyor. Öyle ki, rafineri tüm Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor.

Ahlatcı Metal Rafinerisi, yılda yılda 312 ton altın üretebiliyor. Ayrıca 468 ton saf gümüş üretme kapasitesine sahip.

Reuters

çorum , saf altın , külçe altın