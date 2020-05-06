İsyan ettiren faturalar sonrası EPDK, İGDAŞ'a soruşturma açtı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), nisan ayının başında yaptığı duyuru ile, corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak adına, karantina bölgesi ilan edilen yerlerde elektrik ve doğal gaz sayaçlarının okunmayacağını, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara, mevsimsellik de dikkate alınarak, tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden fatura gönderileceği açıklamıştı.

Ancak bu açıklamaya rağmen İGDAŞ görevlileri tarafından doğalgaz sayaçlarının okunduğu görüldü. Ayrıca vatandaşlar da karantina sürecinde kabaran doğalgaz faturalarını görünce tepkilerini sosyal medyadan paylaştı.

Bu tepkiler üzerine İGDAŞ doğalgaz sayaçlarının normal şekilde okunmaya devam ettiğini açıklamıştı. İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, ''Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır" ifadeleri yer almıştı.

İGDAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

EPDK Başkanı, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açıldığını açıkladı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız" dedi.



İGDAŞ’tan ''kabaran'' doğal gaz faturaları için açıklama geldi

İstanbul'da yüksek gelen doğal gaz faturalarına tepki

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ'ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği belirlendi. Bunun üzerine İGDAŞ hakkında soruşturma açıldı.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız" dedi.

"DAHA ÖNCE BÖYLESİ ŞİKAYETLERLE KARŞILAŞMAMIŞTIK"

Elektrik ve doğal gaz sayaçlarının yapılan işin terazisi olduğunu; vatandaşların, sayaçların doğruluğu ve okuma işlemlerinin güvenilirliği konusunda asla tereddüde düşürülmemesi gerektiğini hatırlatan EPDK Başkanı Yılmaz, "Sayaçların okunma süreleri belli. Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak. Sayaçları okurken, faturaları düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız, vatandaşı mağdur ederseniz elbirliği ile bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar verirsiniz. EPDK olarak bu konuda çok hassasız. Dağıtım şirketleri 25 yıldır, biz de kurum olarak 18 yıldır bu sürecin içindeyiz. Doğal gaz sektöründe faturalandırmalar ile ilgili daha önce böylesi şikayetlerle karşılaşmamıştık. Bundan sonra da tekrarlanmamasını, uzun yıllara dayalı bu güvenin zedelenmemesini umuyoruz. Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil. İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

"FATURALARLA İLGİLİ ŞÜPHESİ OLAN BİZE BAŞVURSUN"

Başka illerden de yüksek doğal gaz faturalarıyla ilgili tüketici şikayetlerinin EPDK'ya gelmeye başladığını belirten Yılmaz şunları söyledi: "Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin. Onlara bir cep telefonu, bir mail kadar yakınız. Faturalarla ilgili şüphesi olan kurumumuzun internet sitesi üzerinden bize başvursun. Şikayetleri tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da Kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız."