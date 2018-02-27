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  4. 27 Şubat 2018 23:30

Kerkük petrolünden Türkiye için güzel haber geldi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük petrolünün Türkiye üzerinden ihraç edileceğini açıkladı.

Kerkük petrolünden Türkiye için güzel haber geldi
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihraç edileceğini söyledi.

Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Kerkük petrolünün ihracatıyla ilgili soruyu yanıtlayan İbadi, söz konusu petrolün Ceyhan limanı üzerinden yeniden ihracı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaşmaları olduğunu belirterek, "IKBY ile aramızdaki anlaşmazlıkları da ileride çözme konusunda mutabıkız" dedi.

Başbakan İbadi, konuyla ilgili Türkiye ve IKBY ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. 

AA

petrol , kerkük , ırak başbakanı
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