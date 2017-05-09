Kim kaç paralık benzin alıyor, Ankara bilecek

Edinilen bilgilere göre yakalama sistemi, herhangi bir araç benzin, motorin ya da LPG almak için istasyona girdiğinde çalışmaya başlıyor. Yakıt alan aracın plaka bilgileri anında EPDK ile birlikte Emniyet'e düşüyor. Buradaki ana bilgisayarlar aracılığıyla plaka tüm polis kayıtlarında sorgulanıyor. İhbarlı, aranan ya da hacizli gibi sorunlu araçlar anında 155 Polis İmdat sistemine adresi veriyor.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre araç sahibi istasyondan çıkamadan hemen yakalanıyor. Bu sayede Kayseri'de bomba ihbarı yapılan bir aracın yakalandığı belirtildi. Ayrıca, bu sistemle bir gün içinde 270 defa yakıt alan, hatta aynı anda hem Ankara hem İstanbul'da görünen sahte plakalı araçların da yakalandığı bildirildi.

20 MİLYARLIK BU KAÇAĞI ÖNLEMEK İÇİN



EPDK'nın sistemini Emniyet'ten sonra şimdi de Maliye Bakanlığı'nın kullanmayı hedeflediği ifade edildi. Otomasyon sistemine rağmen yasal akaryakıtın kayıt dışı yollarla birden fazla istasyona faturasız satıldığı, tüp gaz için alınan düşük vergili LPG'nin de otogaz olarak araçlara satıldığı, bu yolla Maliye'nin 20 milyar lira vergi kaybına uğratıldığı bildirilmişti. Maliye'nin 20 milyarlık bu kaçağı önlemek için otomasyon sistemini kullanmak için çalışma yaptığı ifade edildi.

MECLİS’E TAŞINDI

Sözcü’nün gündeme getirdiği, birden fazla akaryakıt istasyonuna kesilen aynı irsaliye ile akaryakıtta yapılan 20 milyar liralık vurgun Meclis'e taşındı. CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, verdiği soru önergesiyle, akaryakıt kaçakçılığındaki yeni yönteme karşı ne tür önlemler alındığı konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan bilgi istedi. Akın, olayın basına yansımasından sonra denetimlerin başlatılıp başlatılmadığını sordu.