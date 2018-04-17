Maliye hepsinin peşine düştü ! Sıkı inceleme başladı...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yöneticileri kaçakçılıkla mücadele için bir dizi öneriyi Maliye’ye anlattı.

Yeni Şafak gazetesinden Cahit Saraçoğlu'nun haberine göre EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, geçtiğimiz hafta Genel Başkan Yardımcıları Aslı Çelik Yaman ve Uğur Çolakoğlu ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’nda 2,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

DÖVİZ KURUNA ODAKLANDIK



Döviz kurlarındaki artışın akaryakıtta özellikle de LPG’de yıkıcı rekabeti yeniden başlattığını belirten Aktaş, bu rekabetin kaçağı ciddi şekilde artıracağı endişesini dile getirdi. Özellikle dökme gaz olarak alınan ürünün otogaz olarak satışına engel olunmasıyla bu sorunun aşılabileceğini söyleyen Aktaş, “Bu ve diğer konulardaki çözüm yöntemleri konusunda iyi bir sunum ve bilgilendirme yaptığımızı düşünüyoruz. Akaryakıtta vergi kaçağını önleyecek adımların peş peşe geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

KAÇAK İÇİN E-İRSALİYE ÖNERİSİ



Akaryakıtta KDV oranının yüzde 1’e indirilip bunun ÖTV’ye eklenmesini önerdiklerini anlatan Aktaş, ürün sevkiyatlarında e-irsaliye kullanım zorunluluğu getirilmesinin önemini anlattıklarını söyledi. Ayrıca yüksek miktarlı reklam ilan vergilerinin de maliyet oluşturan bir durum olduğunu belirten Aktaş bu tutarın düşürülmesinin de istasyon sahibini farklı alanlara yöneltmekten kurtaracağını kaydetti. Akaryakıtta kaçakçılıkla mücadelede Emniyet’in zorunlu tuttuğu kimlik belgeli satışların çok ciddi bir önlem olduğunu anlatan Aktaş, yanı sıra sisteme vatandaşlık ve vergi numasıyla satışın sağlanmasını önerdiklerini kaydetti.