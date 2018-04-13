Mazota 17+13 kr'luk zammın ardından benzine de 16 kr zam geliyor !

Motorine peş peşe gelen zamların ardından benzin fiyatlarına da zam geliyor. Bu gece yarısından sonra 16 kuruş zamlanacak olan benzin fiyatları böylece ilk kez 6 lirayı gelmiş olacak. Dün motorine 13 kuruş, bir önceki gün yine motorine 17 kuruş zam yapılmıştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamada,”14.04.2018 Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.”denildi.

YENİ FİYATLAR

Benzine bu gece yarısından itibaren yapılacak 16 kuruş zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 6.10 liraya yükselecek.

3 GÜNDE 3 ZAM

İki gün önce motorin fiyatlarına 17 kuruş, dün yine motorin fiyatlarına 13 kuruş, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 16 kuruş zam uygulandığında 3 günde 3 zam uygulanmış olacak.

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapılmıştı. Önceki gün yapılan 17 kuruşluk zammın ardından motorinin litresinde son iki günde toplam 30 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Depoları fulleyin ! Motorine 17 kr zam geliyor

Motorin fiyatlarına 48 saat içinde bir zam daha