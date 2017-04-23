Milyonlarca doğalgaz abonesini ilgilendiren karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgazda tüketici memnuniyetine yönelik bir dizi yeni karar aldı. Müşterinin, 50 metreküpten (Yaklaşık 50 lira) az borcu varsa bunun için gaz kesintisi yapılmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) perşembe günü yaptığı toplantıda doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklikler yapılmasına karar verdi. Yapılan değişiklikle vatandaşların doğalgaz kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamaması ve abonelik sürecindeki kırtasiyenin de en aza indirilmesi hedefleniyor. Bu kararlar kapsamında müşterinin, 50 metreküpten (Yaklaşık 50 lira) az borcu varsa bunun için gaz kesintisi yapılmayacak.

10 GÜNE ÇIKIYOR

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; Abonenin vefatı halinde diğer mirasçılardan herhangi bir itiraz gelmediği takdirde vefat eden abonenin eşi, dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir güvence bedeli alınmaksızın abone yapılacak. Acil durum sebebiyle yapılanlar hariç cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki gün doğal gaz kesintisi yapılamayacak. Böylece vatandaşların borçlarını kolaylıkla ödemeleri ve hizmetin uzun süre kesilmemesi sağlanacak. Fatura okuma süreleri 30 artı/eksi 5 gün olacak. Fatura ödeme süreleri de 7 günden 10 güne uzatılacak şekilde değiştirildi.

ŞİKAYET SİSTEMİ

Dağıtım şirketleri, tüketicilere 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kuracak. Çağrı hizmetleri ile ilgili olarak hizmet alımı yapılabilecek. Dağıtım şirketleri internet sitelerinde tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri, kolay erişim sağlanabilen, yapılan başvuruların tüketicilerce takip edilmesine olanak sağlayan Şikayet Başvuru Sistemi oluşturacaklar. Tüketici tarafından şikayete konu belgeyi sisteme yüklemeye imkan verecek şekilde sistem kurulacak.

GAZ VERME SÜRESİ 24 SAATE İNDİRİLECEK

Doğalgazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye mevcutta 2 gün olan en geç yeniden doğalgaz verme süresi 24 saate indirilecek. Tesisatta bulunan eksiklikleri, sertifikalı firmalar giderecek. Dağıtım şirketlerinin hizmet alacağı yapım kontrol firmalarının belirlenmesi, değiştirilmesi, sözleşmelerde yer alacak asgari hükümler ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları EPDK belirleyecek.

BEDELSİZ ÖDEME MERKEZİ İLE ANLAŞILACAK

Alınan kararlar çerçevesinde dağıtım şirketi, şebeke ve tüketici sayısına uygun olarak yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak ödeme merkezi kuracak veya bunu yapılabilecek ödeme merkezleri ile anlaşacak. Tüketicilerin kendi tercihleri ile hizmet bedeli karşılığı hizmet veren kuruluşlara ödeme yapma hakları ise saklı olacak. Dağıtım şirketleri, ödeme merkezleri arasındaki rekabeti engelleyici hiçbir faaliyette bulunamayacak. Böylece oluşan rekabetten tüketiciler fayda sağlayacak. Tüketici memnuniyetinin sağlanması, farklı bölgelerde farkı sözleşme kullanılmasının önlenmesi ve eşit taraflar arasında ayrım oluşmaması açısından abonelere ilişkin tek tip sözleşme EPDK tarafından belirlenecek.

DOĞALGAZ NÜFUSUN YÜZDE 65’İNE ULAŞTI

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bugün itibariyle doğalgaz abone sayısının 13 milyon civarında olduğunu, bunun da yaklaşık 50 milyonluk nüfusa tekabül ettiğini belirterek, 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı il kalmayacağını söyledi. Yılmaz, “Ülkemizin toplam nüfusunun 80 milyona yaklaştığı göz önüne alındığında, bugün itibarıyla nüfusumuzun yaklaşık yüzde 65’ine doğal gaz ulaşmış durumda. Önümüzdeki 2 yılda inşallah bu rakama 5 milyondan fazla vatandaşımız daha eklenecek. Doğal gazda tüketici memnuniyeti, diğer sektörlerle kıyaslandığında çok yüksek seviyelerde. Yaptığımız bu düzenleme ve şirketlerimizin de gayreti ile bu seviyeyi daha da yukarıya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.