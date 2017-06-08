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  4. 08 Haziran 2017 14:02

Motorin fiyatına indirim geliyor

Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren indirim beklendiği açıklandı.

Motorin fiyatına indirim geliyor
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Akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri günlük olarak duyuran Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS), bugün yaptığı açıklamada bir gün sonrası için ise indirim müjdesi verdi.  Bugün fiyatlarda bir değişiklik olmayacağını açıklayan PÜİS, 9 Haziran'da ise motorin fiyatlarında bir indirim beklediğini duyurdu. İndirimin ne kadar olacağına dair bir açıklama yapmayan PÜİS'in duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;

"08 Haziran 2017 tarihlerinde benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir. 09 Haziran 2017 tarihinde ise motorin fiyatlarında indirim bekleniyor."

Motorin fiyatlarına yarın yapılacak olan muhtemel bir indirim 9 Haziran Cuma gecesi 23.59'dan sonra geçerli olacak  Motorin fiyatlarında en son 1 Haziran'da 15 kuruş indirim yapılmış ve İstanbul'da ortalama litre fiyatı 4.40 TL'ye gerilemişti.

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