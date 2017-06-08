Motorin fiyatına indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri günlük olarak duyuran Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS), bugün yaptığı açıklamada bir gün sonrası için ise indirim müjdesi verdi. Bugün fiyatlarda bir değişiklik olmayacağını açıklayan PÜİS, 9 Haziran'da ise motorin fiyatlarında bir indirim beklediğini duyurdu. İndirimin ne kadar olacağına dair bir açıklama yapmayan PÜİS'in duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;

"08 Haziran 2017 tarihlerinde benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir. 09 Haziran 2017 tarihinde ise motorin fiyatlarında indirim bekleniyor."

Motorin fiyatlarına yarın yapılacak olan muhtemel bir indirim 9 Haziran Cuma gecesi 23.59'dan sonra geçerli olacak Motorin fiyatlarında en son 1 Haziran'da 15 kuruş indirim yapılmış ve İstanbul'da ortalama litre fiyatı 4.40 TL'ye gerilemişti.