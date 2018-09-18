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  4. 18 Eylül 2018 09:50

Motorin ve benzinde büyük indirim ! Ama pompaya yansımayacak !

Akaryakıt ürünlerinin fiyatında indirim meydana geldi, pompa fiyatları değişmeyecek.

Motorin ve benzinde büyük indirim ! Ama pompaya yansımayacak !
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 37 kuruş/LT, benzinde 28 kuruş/Lt indirim gerçekleştiğini ancak bu oranda ÖTV artışı nedeniyle fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.

EPGİS, LPG otogazda da 9 kuruş/LT, kalorifer yakıtında 32 kuruş/LT, Fuel Oil'de 25 kuruş/LT, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 27 kuruş/LT, Gaz yağında 34 kuruş/LT indirim gerçekleştiğini belirtti.

Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

NEDEN POMPAYA YANSITILMIYOR ?

Hatırlanacağı gibi akaryakıt fiyatlarındaki zamlar "rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine" ilişkin Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda pompa fiyatlarına yansıtılmıyordu.

Aynı karar uyarınca indirim de pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

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