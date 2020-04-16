Motorine 21 kuruşluk ''dev'' indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

BENZİNDEN UCUZ OLACAK

Motorinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 5.31 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.39 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde motorin uzun bir aranın ardında tekrar benzinden daha ucuz olmuş olacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ANLAŞMA ÇARE OLMADI

Sene başında 66 dolar olan Brent tipi petrolün varil fiyatı, salgının küresel talebi düşürmesine bir de Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı eklenince 22 dolara kadar geriledi. ABD'nin girişimleri sonucunda Suudilerin başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın başını çektiği ülkelerin günlük 9,7 milyon varillik üretim kesintisi kararı da çare olmadı.

Anlaşma öncesinde 34 dolara kadar yükselen fiyat, daha sonra tekrar 27 dolara kadar geriledi.