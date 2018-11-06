CANLI MAÇ SCHALKE 1 - 0 GALATASARAY (MAÇ DEVAM EDİYOR)
Siyah poşetlerin içinden çıktı ! Tam 2 bin yıllık...
Siyah poşetlerin içinden çıktı ! Tam 2 bin yıllık...
Erdoğan talimat verdi ! 81 ilde harekete geçildi...
Erdoğan talimat verdi ! 81 ilde harekete geçildi...
NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...
NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...
Motorin'e indirim yapıldı ! Pompaya yansıyacak mı ?
Motorin'e indirim yapıldı ! Pompaya yansıyacak mı ?
Meteoroloji 12 ili uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Meteoroloji 12 ili uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Beştepe'den ABD'nin PKK hamlesine ilk tepki
Beştepe'den ABD'nin PKK hamlesine ilk tepki
Savcının aracına kurşun isabet etti !
Savcının aracına kurşun isabet etti !
Herşey yalan işte bu gerçek: Türk Lirası'ndaki değer kaybı rekor kırdı
Herşey yalan işte bu gerçek: Türk Lirası'ndaki değer kaybı rekor kırdı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerji
  4. 06 Kasım 2018 22:21

Motorin'e indirim yapıldı ! Pompaya yansıyacak mı ?

EPGİS, motorine 23 kuruşluk bir indirim yapıldığını açıkladı.

Motorin'e indirim yapıldı ! Pompaya yansıyacak mı ?
A+ A-

EPGİS'in sosyal medyadan duyurduğu indirim haberine göre motorinde 23 kuruşluk bir indirim yapıldı. Ancak indirim ÖTV'deki aynı oranda artış gerçekleşmesi nedeniyle pompa fiyatlarına yansımayacak.
 
Geçtiğimiz hafta benzindeki indirimden sonra şimdi de motorine indirim yapıldı.

EPGİS’TEN YAPILAN AÇIKLAMA

“Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 07/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Motorinde 23 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.”

pompa , fiyat , ötv , motorin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM