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  4. 20 Kasım 2018 17:01

Norveçliler petrol arama Türkiye'ye geliyor

Norveçli petrol şirketi Equinor, Türkiye'de petrol aramak için çalışmalar yapacak.

Norveçliler petrol arama Türkiye'ye geliyor
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Norveçli petrol şirketi Equinor gelecek yıl Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyusu açmayı planlıyor.

Norveçli petrol ve doğalgaz şirketi Equinor’un keşif birimimin başında bulunan Tim Dodson, gelecek yıl Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya’da karada keşif sondaj kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

Dodson Equinor’un 2019 yılında bu yıla göre uluslararası alanda daha fazla keşif kuyusu ve karada daha fazla keşif sondaj kuyusu açmayı planladığını belirtti.

Dodson, Equinor konferansında Reuters’a yaptığı açıklamada, “Genel olarak, daha fazla uluslararası faaliyet ve karadaki faaliyetlerin daha büyük payı olacak” dedi.

Equinor’un planları arasında Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya’da karada keşif sondaj kuyuların yanı sıra Kanada, ABD, Meksika ve Brezilya’da dışında yüksek etkili keşif kuyuları bulunuyor.

Dodson’a göre Norveç kıta sahanlığı üzerindeki keşifin 2018 seviyelerinde, 20-25 kuyuda kalması bekleniyor.

norveç , petrol , türkiye , sondaj kuyusu
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