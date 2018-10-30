O ülke Akdeniz'de petrol arayacak

Cezayir'in Sonatrach petrol şirketi, Akdeniz'de petrol aranması için İtalyan ve Fransız şirketleriyle anlaşma imzaladı.



Sonatrach petrol şirketi tarafından başkent Cezayir'de düzenlenen "Enerjinin Geleceği" adlı uluslararası buluşma programı çerçevesinde, Cezayir ilk kez Akdeniz'deki kara sularında petrol aranması için Fransa ve İtalya ile anlaşma imzaladı .

Anlaşmaya göre, ülkenin doğu ve batı sahillerindeki iki ayrı bölgede olmak üzere toplam 25 bin kilometrelik alanda petrol araması yapılacak.

Eni Şirketi İcra Kurulu Başkanı Claudio Descalzi AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmasının Mısır'da gaz yatakları bulduğu gibi Cezayir sahilinde de petrol bulmayı ümit ettiğini söyledi.

Petrol arama finansmanı için Cezayir'den Sonatrach'ın yüzde 50, Eni ve Total şirketlerinin yüzde 25'er katkı sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca programda Sonatrach ile Eni şirketleri arasında Cezayir'in güneydoğusundaki petrol ve gaz yataklarının geliştirilmesi için 1,1 milyar dolarlık bir anlaşma daha imzalandı.

Bu anlaşmaya göre, söz konusu bölgedeki petrol ve gaz rezervlerine ilişkin yeniden ölçüm ve değerlendirmeler yapılacak, Akdeniz'de sismik araştırmaların yanı sıra yeni petrol kuyuları açılacak.