Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu
Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak ?
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak ?
Önce Türkiye şimdi de Avrupa... Tarih mi oluyor ?
Önce Türkiye şimdi de Avrupa... Tarih mi oluyor ?
ABD'den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
ABD'den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasak
Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasak
Göz gözü görmeyecek ! Soğuk hava gitti ama...
Göz gözü görmeyecek ! Soğuk hava gitti ama...
İngiliz Bakan İstanbul Havalimanı'nı öve öve bitiremedi
İngiliz Bakan İstanbul Havalimanı'nı öve öve bitiremedi
Trump açık açık tehdit etti: ''Ordumuz sizi bekliyor''
Trump açık açık tehdit etti: ''Ordumuz sizi bekliyor''
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerji
  4. 30 Ekim 2018 00:07

O ülke Akdeniz'de petrol arayacak

Cezayir'de bir petrol şirketi, Akdeniz'de petrol aramak için anlaşma imzaladı.

O ülke Akdeniz'de petrol arayacak
A+ A-

Cezayir'in Sonatrach petrol şirketi, Akdeniz'de petrol aranması için İtalyan ve Fransız şirketleriyle anlaşma imzaladı.

Sonatrach petrol şirketi tarafından başkent Cezayir'de düzenlenen  "Enerjinin Geleceği" adlı uluslararası buluşma programı çerçevesinde, Cezayir ilk  kez Akdeniz'deki kara sularında petrol aranması için Fransa ve İtalya ile   anlaşma imzaladı .

Anlaşmaya göre, ülkenin doğu ve batı sahillerindeki iki ayrı bölgede  olmak üzere toplam 25 bin kilometrelik alanda petrol araması yapılacak.

Eni Şirketi İcra Kurulu Başkanı Claudio Descalzi AA muhabirine yaptığı  açıklamada, firmasının Mısır'da gaz yatakları bulduğu gibi Cezayir sahilinde de  petrol bulmayı ümit ettiğini söyledi.

Petrol arama finansmanı için Cezayir'den Sonatrach'ın yüzde 50, Eni ve  Total şirketlerinin yüzde 25'er katkı sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca programda Sonatrach ile Eni şirketleri arasında Cezayir'in  güneydoğusundaki petrol ve gaz yataklarının geliştirilmesi için 1,1 milyar  dolarlık bir anlaşma daha imzalandı.

Bu anlaşmaya göre, söz konusu bölgedeki petrol ve gaz rezervlerine  ilişkin yeniden ölçüm ve değerlendirmeler yapılacak, Akdeniz'de sismik  araştırmaların yanı sıra yeni petrol kuyuları açılacak.

AA

cezayir , fransa , akdeniz , anlaşma , italya , petrol
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM