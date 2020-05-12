Ödenemeyen doğalgaz faturaları milyara dayandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) gerçekleştirdiği “Enerji Sektörü Meclis Toplantısı”na video konferansla katıldı. Toplantıda, doğal gaz sektörü temsilcileri, doğal gazda tahsilatların düştüğünü belirterek, nakit akışı için “tahvil” çıkartma yetkisi istemişti.

Habertürk'te yer alan habere göre, gaz dağıtım şirketleri, tahsil edemedikleri faturalardan kaynaklı tutar için tahvil ihracı yoluyla bankalara ve bankalar aracılığıyla Merkez Bankası’na 6 ay ertelemeli, 36 ay vade (30 ay geri ödemeli) ile borçlanacak. Böylece, abonelerin birikmiş doğal gaz borçları da 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Bakan Dönmez, doğal gaz dağıtım şirketlerine tahsil edemedikleri bedele karşılık tahvil ihracı yoluyla finansman sağlanması konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da alanına girdiğini belirtti ve konuyu not ettiklerini kaydetti.

TAHSİLATLARDA SERT DÜŞÜŞ

Bu talebin gündeme gelmesine yol açan veriler de ortaya çıktı. GAZBİR’in çalışmasına göre (çalışmada konut, Ticarethane-1 “yıllık tüketimi 20 bin metreküpün altında” olan konut harici tüketiciler ve Ticarethane-2 “yıllık tüketimi 20 bin metreküpün üzerinde” olan konut harici tüketicilerin verileri kullanıldı) yılın ilk dört ayında doğal gaz dağıtım şirketlerinin abonelerden (konut ve ticarethane) tahsil edemediği toplam tutar 795 milyon TL oldu.

Sadece nisan ayında tahsil edilemeyen tutar 359 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Şirketlerin, ocak-mart döneminde tahsil edemediği tutar 436 milyon TL olarak hesaplandı.

Konut tüketicilerinden 4 aylık dönemde tahsil edilemeyen tutar 569.3 milyon TL oldu. Bu tüketici grubu, toplam tahsil edilemeyen tutarın yüzde 72’sini oluşturdu. Ticarethanelerden tahsil edilemeyen tutar 225 milyon TL olarak gerçekleşti. Ticarethanelerin, toplam tahsil edilemeyen tutar içindeki payı yüzde 28.

KONUTTA TAHSİLATTA SERT DÜŞÜŞ

Çalışmaya göre konutlarda 1 Ocak ile 24 Nisan tarihleri arasında ortalama tahsilat yüzde 95.2 oldu. Mart dönemi tahsilatı yüzde 95.3’e çıkarken, salgının gerek toplumsal gerekse de ticari kendini hissettirdiği nisan dönemi tahsilatı yüzde 83’te kaldı. Verisi derlenen 3 kademe arasında nisan ayında tahsilat yüzdesi en düşük tüketici grubu konut oldu. Dağıtım şirketleri, mart ayında 10.7 milyon, nisanda 9.9 milyon fatura tahakkuk etti.

İGDAŞ DAHİL EDİLMEDİ

Bu çalışmaya, hizmet verdiği abone sayısı açısından en büyük unvanına sahip İGDAŞ dahil edilmedi. Sektör temsilcileri, İGDAŞ da dahil edildiğinde ocak-nisan döneminde tahsil edilmeyen fatura tutarının milyar TL’ler düzeyine çıkacağına işaret etti. Sanayi dahil edildiğinde rakamın daha da yükseldiği belirtildi.

YÜZDE 20

Bakan Dönmez’in katıldığı toplantı, elektrikte ve doğal gazda tahsilatın yüzde 15-20 aralığında gerilediği ifade edildi.