Olay olacak iddia: Kredi kartı ile benzine zam mı geliyor ?

PÜİS, nakit ödeme yapan tüketicilerin bir avantaja sahip olabilmeleri için akaryakıt sektöründe nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesi talebini EPDK'ya sundu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kredi kartı ile yapılan akaryakıt alımlarında tüketicilerin herhangi bir komisyon ödemediklerini hatırlattı.

“BAYİLER DEVAMLI FİNANSMAN İHTİYACI İÇİNDE”

Akaryakıt bayilerinin yüksek tutarlarda işletme sermayesi gerektiren bir alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Okumuş, “Bayiler devamlı finansman ihtiyacı içinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle de bayiler kredi kartı ile yapılan satışlarda 40-45 günü bulan vadeleri bekleyememekte ve bankalara yüzde 3'lere varan kredi kartı komisyonu ödeyerek finansman ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadırlar.” dedi.

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“KAMU BANKALARI İLE GÖRÜŞTÜK”

Kredi kartı komisyonları nedeniyle bayilerin taşıdığı finansman yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için PÜİS olarak Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Okumuş, “İlk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladık. 15 Ekim 2018 tarihinde başlayan Ziraat Bankası'nın uygulaması bayilerimizi az da olsa rahatlattı. Diğer kamu bankaları ve özel bankalar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ziraat Bankasına sektörümüze verdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ziraat Bankası'nın bizlere verdiği desteğin, diğer bankalar için de örnek teşkil etmesini diliyorum.” dedi.

“KÂRLI ÇIKAN SADECE BANKALAR

Kredi kartı ile yapılan satışların bayilere zarar verirken, tüketicilere borç erteleme dışında bir şey kazandırmadığı söyleyen Okumuş, “Bayiler brüt yüzde 5 kar paylarının yarısından fazlasını kredi kartı komisyonu olarak bankalara vermektedirler. Dolayısıyla kredi kartı ile yapılan satışlarda kârlı çıkanlar sadece bankalar olmaktadır. Sektöre zararı olan, tüketiciye ise faydası bulunmayan, sadece bankalara para kazandıran bu sistemin değişmesi gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“NAKİT ÖDEYENE İNDİRİM YAPILABİLİR”

İmran Okumuş sözlerini şöyle noktaladı:

Gelişmiş ülkelerde, örneğin Amerika'da nakit alımlarda pompa satış fiyatları daha düşükken, kredi kartı ile yapılan alımlarda ise daha yüksektir. Bunun doğru bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüzde dağıtıcı bayi ilişkisinde hali hazırda bu sistem uygulanıyor. Dağıtıcılar, aldığı yakıtın bedelini peşin ödeyen bayilere, vadeli olarak ödeyen bayilerden daha indirimli fiyat uyguluyor. Aynı şekilde nakit ödeme yapan tüketicilere de, kredi kartı ile ödeme yapanlara göre bir indirim uygulanabilir.

Akaryakıt sektörünün en önemli halkası olan ve yılın 365 günü, günün 24 saati tüketiciye en üst düzeyde hizmet veren akaryakıt bayilerinin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri ve tüketicilerin de nakit ödeme yaptıklarında bir avantaja sahip olabilmeleri için nakit ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı fiyat belirlenmesi önerimizi EPDK'ya sunduk. Finansal promosyonların da kaldırılması halinde, akaryakıtı nakit olarak alacak tüketicinin önemli bir avantaja sahip olacağına inandığımız bu sistemin yapılandırılmasını EPDK'dan talep ettik. Bu sistem yapılandırıldığı takdirde, hem sektörün, hem de tüketicilerin kazanacağına inanıyorum.”