Patronlardan elektrik zammına tepki

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, elektriğe yapılan yüzde 14.9 zammın, belirlenen hedeflere ulaşmak konusunda kendilerini daha da zorlayacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise doğalgaz zammına tepki göstererek, "Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmıyor." ifadelerini kullanmıştı. Üretim yapan, ekonomiye katkı sunmaya çalışan patronlar bu zamma tepki gösterirken aylık maaşla çalışan dar gelirli vatandaşın bu zam karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.



Elektriğe ve doğalgaza son bir yıl içerisinde toplam 10 kere zam iki kere indirim geldi. Hal böyle olunca patronlar yapılan zamlara tepki gösterdi. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, “Yıl sonu enflasyonu yüzde 12 öngörülüyor. Gelecek yıldan itibaren de yüzde 5'lik büyüme hedefi var. İşsizlik yüzde 12'lerin altına çekilecek deniliyor. Ancak aradan saatler geçmişken elektriğe yüzde 14.9 zam geliyor. Bunu üretenler olarak telâfi etmemiz, çok istememize rağmen kolay olmayacak” dedi.

ENERJİ MALİYETİ ALDI BAŞINI GİTTİ

Türkay, sanayicinin 3 temel mâliyeti olduğunu, bunların, ham madde, işçilik ve enerji olarak sıralamanın mümkün olduğunu ifade ederken, şunları söyledi: “Ham madde fiyatını belirleyemiyoruz. Enerji mâliyeti aldı başını gitti. Bir tek işçilik maliyeti kaldı elimizde. O da zaten bulunması zor olan yetişmiş iş gücünün kaybına sebep oluyor. Üretim giderek zorlaşıyor. Acilen sanayicinin enerji giderini düşürmenin yolu bulunmalı. Sanayiciler olarak bütün bu zorluklara rağmen elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. ”

BU HESABIN İÇİNDEN ÇIKMIYORUZ

Türkay, açıklanan ekonomik hedeflere ulaşmayı en çok isteyenler arasında sanayicilerin olduğunu, ancak hedeflere ulaşmak için yapılanların da buna uygun olması gerektiğini ifade etti. Türkay, son iki ayda elektrik ve doğal gaza yüzde 32 zam geldiğini hatırlatarak, “Enflasyon hedefi yüzde 12, enerji zammı yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz. İşimiz kolay olmayacak” dedi.

PATRONLAR DAHA ÖNCE DOĞALGAZ ZAMMINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, geçtiğimiz günlerde doğalgaz fiyatına yapılan yüzde 14,90 zam oranına ilişkin olarak “Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

‘DOĞRU BULMUYORUZ'

Bahçıvan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada zam kararının, sanayicilerle istişare ederek gözden geçirmesinde her açıdan fayda gördüklerini belirtti. Bahçıvan, “Şimdi, 1 Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 14,90 daha zam yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ekonomik dengelerin oluşması açısından, dış konjonktürdeki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman fiyat ayarlamaları yapma gereğinin farkındayız. Fakat daha önce de yaşadığımız gibi, bu fiyat ayarlamalarına sanayiciler olarak bir hazırlık zamanının tanınmadan, sanayiciyle istişare edilmeden yapılmasını doğru bulmuyoruz.” değerlendirmesini yapmıştı.

‘ZAMLARIN GECE YARISINA DENK GETİRİLMESİNİ ÜZÜCÜ BULUYORUZ'

Sanayicinin zamlara hazırlık yapması için zamlar yapılmadan önce makul bir süre verilmesini ekonomik gerçekler açısından daha doğru bulduklarını vurgulayan Bahçıvan, “Bu konuda ilgili bakanlığımız ile müteaddit defalar istişareler gerçekleştirdiğimiz halde, aynı tutumun devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda zamların gece yarısı ve hafta sonlarına denk getirilmesini de üzücü buluyoruz. Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmamaktadır.” açıklamasında bulunmuştu.