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  4. 06 Temmuz 2017 08:48

Petrol fiyatları eriyor

Küresel piyasada ham petrol fiyatları dün günü yüzde 4'ün üzerinde kayıpla tamamladı.

Petrol fiyatları eriyor
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Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil  fiyatı dünü 49,61 dolarseviyesinden kapatmasının ardından yüzde 4,2 değer  kaybederek 47,51 dolara geriledi.

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da dünü 47,13 dolar  seviyesinden tamamlamasının ardından yüzde 4,9 değer kaybıyla en düşük  44,83 seviyesini gördü.

Böylece, Batı Teksas tipi ham petrolün 8 günlük kazanç serisi sona  erdi. Dün de Londra Brent türü petrolün 7 gün üst üste yükselişi sona ermişti.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının mart sonunda uzatılması veya kesinti miktarlarının  arttırılması konusunda yatırımcıların beklentilerinin düşük olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca, kazanç serisinin ardından kar yakalamak isteyen yatırımcıların  piyasada satış pozisyonu aldığına işaret eden uzmanlar, piyasaların yarın  açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve üretim miktarındaki değişime  odaklandığını belirtti.

 

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