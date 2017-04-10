Petrolde yüzde 20’lik artış tahmini

ABD’nin Suriye’yi Tomahawk füzeleriyle vurması, petrolün radarına jeopolitik riskleri soktu. Bazı uzmanlar yükseliş trendine giren petrol fiyatlarının, jeopolitik riskler ve talebin artmasıyla birlikte 60 dolara çıkacağını öngörüyor. Bu petrol fiyatlarının yüzde 20 artması anlamına geliyor.

Beyaz Saray yönetiminin Suriye’de altı yılı aşkın bir zamandır süren iç savaşta en sert hamlesini ortaya koyması Ortadoğu’daki jeopolitik belirsizliği daha da artırıyor.

ABD’nin Suriye’nin Humus kenti yakınlarındaki Şayrat Hava Üssü’nü, Tomahawk füzeleri ile vurması küresel piyasalara şok dalgası gönderdi. Dünya'dan Aydın Şahinalp'in haberine göre özellikle jeopolitik risklerin belirleyici olduğu petrolde, çatışmaların petrol zengini diğer ülkelere sıçrama endişesiyle birlikte fiyatlar aylık zirvesini görmekte gecikmedi.

ABD’nin füze saldırısının ardından Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 56.08 dolarla gün içi zirvesini yaparak 7 Mart’tan bu yana en yükseğine ulaştı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 52.94 dolarla günlük zirvesini yaptı.

PETROLÜN RADARINDA JEOPOLİTİK RİSKLER VAR

Almanya’nın Stutgart kenti merkezli Landesbank Baden-Wuerttemberg’un Petrol Analisti Frank Klump, “Petrol piyasaları önceki haftalardaki geri çekilme sonrasında yükseliş trendine girdi. Son günlerde gerçekleşen haber akışı jeopolitik riskleri tekrar radara sokmuş gibi görünüyor” diyor.

Wall Street’in önde gelen yatırım bankalarından RBC Capital Markets’in Emtia Stratejileri Masası Başkanı Croft ise petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda yüzde 20 yükselebileceğini öngörüyor.

RBC Emtia Stratejileri Masası Başkanı Helima Croft, müşterilerine gönderdiği notta, “Petrol piyasalarında kısa vadede OPEC’in 25 Mayıs’taki toplantısı fiyatlarda belirleyici olacak. AnAncak rafineri bakım sezonundan çıkıyoruz. Dolayısıyla, ABD envanterinin çekilişlerini görmeye başlayacağız. Yazla birlikte seyahat sezonu da fiyatları artıracak. Yani talep yakında düşmeyecek. Fiyatların aylar içinde 60 dolara yakın yükseleceğini öngörüyorum” diye görüş bildiriyor.

İRAN SEÇİMLERİ FİYATLARI YÜKSELTEBİLİR

Petrol uzmanı Croft, ABD’nin Suriye’yi füzelerle vurmasının mayısta cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidecek İran’da Batı karşıtı bir liderin zafer kazanmasının önünü açabileceğini; bu durumun da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri tetikleyebileceğinin altını çiziyor. Petrolde hâlihazırda arz kesintisi tehdidi olmadığını belirten Croft, Rusya ile Arap Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında potansiyel yeni gerilimler yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Bazı analistler de Suriye’deki son gelişmelerin petrolün temel esasları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını ve siyasi risk priminin yükseldiği gibi hızlı düşebileceğini savunuyor. ING Bankası Emtia Stratejisi Başkanı Hamza Khan, “Bu sadece spekülatif bir hareket olabilir. Çünkü bu yükselişi destekleyen fundamental hiçbir şey yok” diye uyarıyor.

KISA VADEDE GÖZLER OPEC ZİRVESİNDE

Petrol fiyatlarında kısa vadede Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 25 Mayıs’taki kritik zirvesi belirleyici olurken, uzun vadede jeopolitik riskler fiyatların yönünü tayin edecek. RBC Emtia Stratejileri Masası Başkanı Helima Croft, kısa vadede OPEC zirvesinin fiyatların yönünü belirleyeceğini belirtiyor. Ve ekliyor:

“OPEC üyesi olan ve olmayan ülkelerin vardığı anlaşma gereği günlük 1.8 milyon varillik koordineli bir üretim kesintisi söz konusu. Bu anlaşma altı ay daha uzatılabilir. Yılın geri kalanında yapıcı olmamızın nedeni de budur. Eğer petrol üreten ülkelerden birinde devlet başkanı olsaydınız, petrol fiyatlarının tekrar 30 ya da 40 dolarlar seviyesine dönmesinden başka hiçbir şey sizi korkutmazdı.”