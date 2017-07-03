Petrolün varil fiyatı 49 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 48,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 47,59 dolardan güne başlamış ve gün içinde 48,97 doları görmüştü. Bu sabah 49 doların hemen eşiğinde, 48,97 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 15.20 itibariyle 48,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,26 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, zayıf görünümün ardından stokların azalmasıyla birlikte tepki alımlarının ön plana çıktığını belirterek, petroldeki tepki alımlarının üretimin azalacağına yönelik beklentileri desteklediğini bildirdi. Hafta genelinde açıklanacak petrol stok verilerinin yine fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği vurgulanıyor.

Öte yandan geçen cuma açıklanan ABD sondaj kuyu sayısı haftalık bazda 758'den 756'ya geriledi. Böylece 24 haftanın ardından ABD'de petrol kuyusu sayısında ilk defa düşüş yaşandı.

Küresel piyasalarda bugün, Almanya haziran ayı imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi haziran ayı imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi mayıs ayı işsizlik, ABD haziran ayı imalat sanayi PMI, ABD haziran ayı ISM İmalat Endeksi ve ABD mayıs ayı inşaat harcamaları verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 49,05 ile 49,40 dolar aralığının direnç bölgesi, 48,05 ile 47,30 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.