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  4. 02 Temmuz 2019 16:51

Rumlardan Türkiye için skandal hamle

İsrail ve Yunanistan ile birlikte sondaj çalışmaları yapan Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin ada etrafında yürüttüğü hidrokarbon sondaj çalışmalarına katkıda bulunan üç şirket aleyhine hukuki işlem başlattı.

Rumlardan Türkiye için skandal hamle
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Yunanistan, İsrail ve Rum Kesimi’nin ısrarla karşı çıktığı Ankara’nın doğalgaz sondaj çalışmaları hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Yunanistan ve İsrail ile birlikte Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışması yapan buna karşılık Türkiye’nin bölgedeki çalışmalarına tepki gösteren Kıbrıs Rum Kesimi’nin skandal bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

Kıbrıs Rum Kesimi’nin dışişleri bakanlığından üst düzey bir yetkili, şirketlerin adını açıklamadı ancak Türk şirketi olmadıklarını belirtti. Türkiye Petrolleri’ne (TPAO) ait Fatih isimli gemi adanın batısı açıklarında hidrokarbon arama amacıyla sondaj yapıyor. TPAO’nun yeni sondaj gemisi Yavuz ise yakında adanın doğusu açıklarında hidrokarbon arayacak.

Kıbrıslı Rum yetkili, “TPAO ile işbirliği yapan şirketler aleyhine zaten hukuki işlem başlattık… Aynısını Yavuz için de yapmayı planlıyoruz” dedi. Güney Kıbrıs Türkiye’nin hidrokarbon aradığı yerlerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ediyor. Türkiye

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