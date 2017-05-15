Rusya ve Suudi Arabistan anlaşması sonrası petrol fırladı

Suudi Arabistan ve Rusya, Haziran`da sona erecek olan üretim kesintisi anlaşmasını 9 ay daha uzatmaktan yana.

Petrol fiyatları bu sabah ilk işlemlerde geçtiğimiz haftaya göre yüzde 1,5'i aşan değer kazancıyla işlem görüyor.

Hızlı yükselişin ardında Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintisini uzatmaktan yana oldukları haberi var; taraflar 2018'in ilk çeyrek sonuna kadar kesintiyi sürdürebileceklerini söyledi.

Bu da Haziran'da sona ermesi planlanan ilk anlaşmanın 9 ay daha uzatılabileceği anlamına geliyor.

ÇİFTE AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, Rus mevkidaşı Alexander Novak ile toplantısında "Haziran sonunda istenen stok seviyesine ulaşamamamızla birlikte kesinti anlaşmasının uzatılması gerekecek. Bu nedenle üretim kesintisini 2018 ilk çeyrek sonuna kadar sürdürme kararına vardık." dedi.

Novak da "Ön görüşmeler herkesin mutabık olduğunu gösteriyor, hiçbir ülke için anlaşmadan çıkma sebebi görmüyorum" dedi.

BEKLENTİ 6 AY OPEC UZATMASIYDI

Al-Falih önceki açıklamasında ise OPEC'in üretim kesintilerinin muhtemelen bu yılın ikinci yarısına uzatılacağını söylemişti. Bu son haber ise hem daha uzun bir süre hem de OPEC dışında Rusya'nın işbirliğiyle çok daha yüksek bir etki taşıyor.

NE KADAR KESİNTİ UYGULANIYOR?

OPEC üyeleri 2016 Kasım ayında vardıkları anlaşmayla bu yılın başından beri 1,2 milyon varillik kesinti uyguluyor ve Rusya ağırlıkta olmak üzere OPEC dışından da 558 bin varil kesinti bunu takip ediyor. OPEC dışındaki toplam kesintinin 300 bin varili Rusya'dan geliyor.

Suudi Arabistan ve Rusya, üretim kesintisi anlaşmasına katılan en büyük iki üretici.