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  4. 09 Nisan 2018 12:24

Şok iddia: ''İki nükleer santral de yapılamayacak''

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Sinop İnceburun ile Mersin Akkuyu'ya yapılması planlanan nükleer santrallerin para olmadığı gerekçesiyle yapılamayacağını iddia etti.

Şok iddia: ''İki nükleer santral de yapılamayacak''
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İşte dünyada nükleer enerjiye sahip ülkeler İşte dünyada nükleer enerjiye sahip ülkeler

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli geçen hafta Ruysa Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle atıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Lütfü Türkkan ise Türkiye'nin konuştuğu projeyle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Türkkan, hem Akkuyu'nun hem de Sinop'a yapılması planlanan nükleer santrallerin tamamlanamayacağını ileri sürdü. Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre Türkkan, iddiasının gerekçesini şöyle açıkladı:

Rus Rosatom firmasının Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapmak için parası yok. Projeye yüzde 49 ortak olup finansman getirecek firma arıyor. Akkuyu Nükleer Santrali ilk planlamalara göre 2015'te başlayıp 2022'de 20-22 milyar dolara bitecekti. Proje 2019'da başlayabilirse 2025'te bitip 25 milyar dolara mal olacağı için kimse girmek istemiyor.

İşte dünyada nükleer enerjiye sahip ülkelerİşte dünyada nükleer enerjiye sahip ülkeler

AK Parti, Akkuyu'da üretilecek elektriğin yüzde 50'sine 15 yıl boyunca 12,35 cent/kilovatsaat bedelle alım garantisi verdi. Yani diğer santrallerde 15 kuruş olan elektrik için 49 kuruşa alım garantisi vermiş oldu.

Fark toplamda 35 milyar dolar. Anlaşma AK Parti sonrası hükümetler tarafından 'kamu yararına' iptal edileceği için de hiçbir firma işe girmek istemiyor. Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri iptal aşamasına geldi.

Sözcü

akkuyu nükleer , lütfü türkkan , iyi parti , nükleer santral
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