Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrolün 55 dolar civarında olduğu Cuma günü sabah saatlerinde benzinde indirim beklentisi 18-22, motorinde ise 15-18 kuruş aralığındaydı. Petrolün son olarak 53 dolar seviyesine gerilemesiyle benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Pazartesi gece yarısından itibaren benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.
Kesin rakamların pazartesi günü saat 17.00'de açıklanacağı belirtiliyor.
Brent petrolün 55 dolar civarında olduğu Cuma günü sabah saatlerinde benzinde indirim beklentisi 18-22, motorinde ise 15-18 kuruş aralığındaydı.
Petrolün son olarak 53 dolar seviyesine gerilemesiyle petrol fiyatlarındaki indirim miktarı beklentisi de arttı.
Milliyet