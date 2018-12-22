Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrolün 55 dolar civarında olduğu Cuma günü sabah saatlerinde benzinde indirim beklentisi 18-22, motorinde ise 15-18 kuruş aralığındaydı. Petrolün son olarak 53 dolar seviyesine gerilemesiyle benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.



Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Pazartesi gece yarısından itibaren benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Kesin rakamların pazartesi günü saat 17.00'de açıklanacağı belirtiliyor.

Brent petrolün 55 dolar civarında olduğu Cuma günü sabah saatlerinde benzinde indirim beklentisi 18-22, motorinde ise 15-18 kuruş aralığındaydı.

Petrolün son olarak 53 dolar seviyesine gerilemesiyle petrol fiyatlarındaki indirim miktarı beklentisi de arttı.