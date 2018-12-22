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  4. 22 Aralık 2018 14:39

Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine, Pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak indirim geldi.

Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor
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Petrolün 55 dolar civarında olduğu Cuma günü sabah saatlerinde benzinde indirim beklentisi 18-22, motorinde ise 15-18 kuruş aralığındaydı. Petrolün son olarak 53 dolar seviyesine gerilemesiyle benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Pazartesi gece yarısından itibaren benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Kesin rakamların pazartesi günü saat 17.00'de açıklanacağı belirtiliyor.

Brent petrolün 55 dolar civarında olduğu Cuma günü sabah saatlerinde benzinde indirim beklentisi 18-22, motorinde ise 15-18 kuruş aralığındaydı.

Petrolün son olarak 53 dolar seviyesine gerilemesiyle petrol fiyatlarındaki indirim miktarı beklentisi de arttı.

Milliyet

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