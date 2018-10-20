Tarihi İpar Köşkü satışa çıkarıldı

İpar Köşkü, Kadıköy Çiftehavuzlar bulunuyor. Cemil Topuzlu Paşa, köşkünü Pera Palas, Müşir Zeki Paşa Yalısı gibi ünlü binaların mimarı Aleksander Vallaury'ye inşa ettirdi.

“Ömrüm boyunca burada otarmak istiyorum” dediği kaydedilen Cemil Topuzlu Paşa’nın yaptırdığı köşk 1931 yılında İpar Ailesi’ne geçti.

Hürriyet gazetesinden Orhan Şentürk'ün haberine göre tarihi köşkün satış sürecini yürüten gayrimenkul tanışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, köşke ilişkin şu bilgileri verdi:

"İpar Köşkü, birinci dereceden tarihi eser ve burası şu anda devlet tarafından koruma altında. Yani yeni sahibi aslına uygun birebir yaptırmak durumunda… Bir dönem sık sık davetlerin verildiği bu köşkün dışı gibi içi de heybetli. Köşkte 20 oda, 4 salon ve 18 banyo bulunuyor.”

45 MİLYON DOLARA

Köşkün 1350 metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Evrim Kırmızıtaş Başaran “Bir de aynı arsa içerisinde iki köşk daha var; toplam 2700 metrekare kapalı alan, yani bu fiyatı veren üç köşkün sahibi oluyor” şeklinde konuştu.

45 milyon dolar değer biçilen köşkün taliplileri arasında Amerika, Rusya , Kuveyt ve Türkiye'den de ilgilenen müşterilerin olduğu kaydediliyor.