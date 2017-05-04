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  4. 04 Mayıs 2017 21:59

Türk Akımı'nın inşaatına başlanıyor

Gazprom Türk Akımı için hazırlıkların tamamlandığını, inşaata önümüzdeki günlerde başlanabileceğini açıkladı.

Türk Akımı'nın inşaatına başlanıyor
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Gazprom'un Türk Akımı'nda inşaat için çalışmalarını tamamladığı, inşaata önümüzdeki günlerde başlanabileceği bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türk Akımı projesinde boru hattının inşasına yönelik çalışmalarını tamamladığı ve inşaata önümüzdeki günlerde başlayabileceği bildirildi. 

Kremlin’den yapılan açıklamada, Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller’ın, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi.

Miller’ın, Türk Akımı boru hattı projesinin inşaatı için çalışmaların tamamlandığını, önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türk Akımı’nın deniz kısmı için inşaata başlanabileceğini söylediği bildirildi.

Putin’in projenin inşaatına bir an önce başlanması talimatı verdiği belirtilirken, "Türk ortaklarımızın da bu konuda bizi destekleyeceklerinden eminim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Türk Akımı projesi kapsamında iki hattın da inşa edilmesi için Gazprom ile İsviçreli Allseas şirketi arasında geçen aylarda iki ayrı anlaşma imzalanmıştı. Gazprom’dan bir süre önce yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinde Türkiye ile etkin bir koordinasyon sağlanması için "South Stream Transport" şirketinin İstanbul'da ofis açtığı duyurulmuştu.

AA

gazprom , inşaat , türk akımı