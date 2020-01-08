TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katıldı.

BAKAN DÖNMEZ: TRANSİT RİSKLERİ ORTADAN KALDIRACAK

Törende kürsüye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirildiğini ifade etti. Bakan Dönmez, TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracağını vurguladı.

TÜRK AKIMI PROJESİ NEDİR?

Bakan Dönmez'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin de açıklamalar yaptı.

BORU HATTI 31 ARALIK'TA GAZ AKIŞINA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.