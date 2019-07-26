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  4. 26 Temmuz 2019 13:31

TürkAkım projesinde tarih belli oldu

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin ilk kolunun 1 Ocak 2020’de faaliyete geçirilmesinin beklendiğini ifade etti.

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