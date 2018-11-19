TürkAkım projesinde tarihi gün !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"TürkAkım doğalgaz hattının Karadeniz'in dibinden gelerek ülkemize ulaşmasının sevincini yaşıyoruz. Bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım Rus dostlarımızla beraber emek harcadığımız tarihi nitelikte bir projedir. 3 bölümden oluşan TürkAkım projesi 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacak. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatı hızla devam ediyor. Buradan gelecek gazın en az yarısını Avrupa'ya aktarmayı planlıyoruz.

Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doğalgaz taleplerini karşılayabilecek. Rus dostlarımızla birlikte teknik açıdan zorlu bir porjeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla hayata geçirerek sektörün çıtasını daha yukarı taşıdığımıza inanıyorum.

Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edeceklerine saygı duymalı. Bizim için Rusya uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve doğalgaz tedarikçisidir. Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor. Ortak duruşumuzun Suriye'deki insani krizin hafifletilmesinde katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçiriyoruz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Rusya ile 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız."

PUTİN: TÜRKİYE İLE NEDEN OLMASIN?

Erdoğan'ın ardından sözü Rusya lideri Putin aldı. Putin'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"Sayın Erdoğan 100 milyar dolar ticaret hacminden bahsetti. Biz bu sene Çin ile ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın? Buna da imza atacağız. Bu tören Rusya-Türkiye arasındaki işbirliğinin seviyesini gösteriyor. Projeye adı veren Sayın Erdoğan'dır, TürkAkım ismini vermiştir. Hızlı süre zarfında projenin önemli kısmı tamamlandı. Birlikte büyük bir çalışma yaptık. TürkAkım projesinin deniz kısmı bugün tamamlanıyor. Doğalgazın sevkiyatı basit bir şey değildir. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Doğalgaz en ekolojik çevre dostu bir enerji kaynağıdır.

"GÜVEN OLMADAN YAPAMAZDIK"

13 sene önce Erdoğan ile birlikte Mavi Akım boru hattını açmıştık. 13 sene boyunca bu proje en zor şartlarda güvenli bir şekilde faaliyet gösteriyor. TürkAkım, Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin konumuna da olumlu etki yapacaktır. Doğalgaz sevkiyatı Türkiye ekonomisine güç katacak. Erdoğan'a da gösterdiği cesaret için teşekkür etmek istiyorum. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil.