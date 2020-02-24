Türkiye 3'üncü sondaj gemisini alıyor

Dönmez şöyle konuştu: “İlk Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemimizle başladık. Mili imkanlarımızla filomuza Oruç Reis katıldı. İki tane de derin deniz arama sondaj gemisi dahil ettik. İlki ‘Fatih’, ikincisi ‘Yavuz’, üçüncüsü de en kısa süre içerisinde burada olacak. İngiltere’den alıyoruz gemiyi. Çıkış işlemleri, liman işlemleri için bazı prosedürleri var. Birkaç gün içerisinde seyre başlayacak. İki üç hafta içerisinde de Türkiye’de olacağını söyleyebiliriz. Bu yeni gemi de diğerleri gibi 6’ncı nesil olacak. Uzunca bir süredir ara verdiğimiz Karadeniz’de arama yapacak. Gemilerimizden bir tanesi Karadeniz’de sondaja başlayabilir.”

Dönmez, geminin adının ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ve denizcilik alanında önde gelen isimlerin ön planda olacağını kaydetti.

Doğu Akdeniz meselesi

Son yıllarda Akdeniz’in doğusunda yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi üzerine bu coğrafyadaki ülkelerin deniz egemenlik alanlarının sınırları önem kazandı. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin İtalyan ve Fransız şirketlerine arama hakkı verdiği Kıbrıs’ın güneyinde petrol ve doğalgaz sondaj çalışması yürütüyor.

Türkiye, geçtiğimiz aylarda Libya hükümeti ile güvenlik işbirliği ve deniz yetki alanları alanlarını kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki gösteren Yunanistan ise Libya’nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı.