Türkiye için tarihi gün: SOCAR Star Rafinerisi açıldı

Türkiye'nin yeni yıldızı STAR Rafineri'si, Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayıp cari açığı 1.5 milyar dolar azaltacak. STAR, Türkiye'nin ilk stratejik teşvik belgesini alan yatırım olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 20 fabrikayı barındıran STAR Rafineri açılıyor. Günde ortalama 10 bin kişinin 20 Eyfel Kulesi yapacak kadar çelik, küçük bir kasaba kuracak kadar beton ve Türkiye'yi 4 kez dolaşacak uzunlukta kabloyla inşa ettiği rafineri, yaklaşık 6,3 milyar dolara (35.333.865.000 TL) mal oldu.

TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor. Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde bugün İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılım sağladığı SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"SPEKÜLATİF DALGALANMALARI GERİDE BIRAKTIK"

Bakan Albayrak, "Bu proje dünyanın içinden geçtiği belirsizliği de aslında en güzel çözüm formülünü sunuyor. Son dönemde ekonomide yaşadığımız spekülatif dalgalanmaları geride bıraktık. Biz bu fotoğrafı kardeşliği, bu birlik ve beraberliği Türkiye ve Azerbaycan olarak hep birlikte koruyacağız.Ortaya koyduğumuz hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Ve korumakla kalmayıp, en güçlü ve güzel bir şekilde yarınlara taşıyacağız." dedi.

"DÜNYADA EN POZİTİF PERFORMANSI SERGİLEYEN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ"

Bakan Albayrak, "Hayata geçirdiğimiz aksiyon planları ile sadece son 1 ayı aşkın sürede makroekonomik göstergelerde dünyada en pozitif performansı sergileyen ülkelerin başında geliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak konuşmasını, "Bu kıymetli eser için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyerek sonlandırdı.

"BU PROJE İLE İFTİHAR EDİYORUZ"

Rafinerinin yapımında 3 bin mühendis ve 19 bin 500 işçinin çalıştığını vurgulayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bugün kardeş iki ülkenin akıl, irade ve güç birliği ile vücuda getirdiği bir eserin açılışını yapıyoruz.Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini ebediyete taşıyacak bu projelerimizle iftihar ediyoruz. Buna benzer büyük ve stratejik olan bu projeler Azerbaycan Türkiye kardeşliğini pekiştirmiyor. Aynı zamanda Kafkasların, Orta Asya'nın ve Avrupa'nın enerji teminine katkı sağlıyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamasından notlar;

* Bölgedeki gücümüzü kardeşlikle büyüteceğiz. TANAP hem ülkemizin hem de Avrupa'nın enerji Arz güvenliğine katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisine duyulan güven bugün SOCAR'ın yatırımıyla bir kez daha kanıtlandı. Yarınlara daha büyük umutlarla kucaklayacağız. Türkiye Azerbaycanilişkisi tarih boyunca dünyaya örnek olmuştur.