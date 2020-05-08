''Türkiye'de yarım milyon insan faturalarını ödeyemedi''

Açıkladığı sayıları 2019’un son 3 ve 2020’nin ilk 4 ayının dahil olmadığına dikkat çeken CHP Balıkesir Milletvekili Akın, “Doğalgazda yüzde 60’ı elektrikte yüzde 70’i geçen zamlar karşısında yaşanan bu tablo önümüzdeki günler için de bir işarettir” uyarısında bulundu.

Elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında yazılı açıklama yapan Akın, ülkede fatura borçlarını ödeyemeyen sayısını şöyle açıkladı:

- Türkiye genelinde 2018 yılında üretilen 326 milyon 470 bin 964 faturadan mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama elektrik abone gruplarının yüzde 1,39’una, 2019 yılı Ekim ayına kadar da üretilen 264 milyon 142 bin 23 faturanın yüzde 1,27’sine elektrik kesintisi uygulandı.

-21 ayda, 9 milyon 246 bin 866 elektrik ve doğalgaz abonesi borcunu ödeyemedi. Bu korkunç sayıya 2019’un son 3 ayı ve 2020 yılında ilk 4 ayı yani son 7 ay dahil değil.

-Bu korkunç tablo doğalgaz ve elektriğe 2018 ve 2019 yılında üst üste yapılan zamların eseridir. Doğalgazda yüzde 60’ı elektrikte yüzde 70’i geçen zamlar karşısında yaşanan bu tablo önümüzdeki günler için de bir işarettir.

"VATANDAŞ KOCA KIŞI TEK ODADA ISINARAK GEÇİRDİ"

Akın borçlarını ödeyemeyen vatandaşların durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ortada yok. Çıkıp bu sayıları ve önlemlerini açıklasın. Vatandaşın yaşayacağı mağduriyetlerin sorumlusu iktidardır. Vatandaşın karanlık günler geçirmemesi için iktidarın enerjide seferberlik ilan etmesi lazım. Koca kışı tek odada ısınarak elektrik düğmesine dokunmadan geçiren vatandaş kıt kanaat geçirdi.”