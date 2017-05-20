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  4. 20 Mayıs 2017 10:47

Türkiye'deki kalite Avrupa ülkelerinin üstünde

Türkiye'nin akaryakıt sektörü kalitede Avrupa'nın önemli ülkelerini geride bıraktı

Türkiye'deki kalite Avrupa ülkelerinin üstünde
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Geçtiğimiz günlerde kaçak ürün tartışması yeniden başlayan akaryakıt sektörü bu sefer kalite açısından Avrupa'nın önemli ülkelerini solladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) getirdiği düzenlemelerle Türkiye’de tüketilen akaryakıtın kalitesinin Avrupa Birliği (AB) standartlarına ulaşmasını sağladı. AB’de uygulanan akaryakıta ilişkin denetim ve sonuçların yayımlandığı 'Akaryakıt Kalitesini İzleme Sistemi'ne göre, Türkiye’de 2015’te piyasaya sürülen akaryakıtın yüzde 99,3’ünün standart olduğu belirlendi. Bu oranla Türkiye, Fransa, İngiltere, İspanya ve Polonya’yı kalitede geride bıraktı. Türkiye’de piyasaya arz edilen benzin ve motorinin AB’nin EN 228 ve EN 590 standardında olmasını zorunlu hale getirdi.

TÜRKİYE ZİRVEYE YERLEŞTİ

AB’de yayımlanan 'Akaryakıt Kalitesini İzleme Sistemi' de Türkiye’de uygulamaya kondu. Söz konusu dönemde bu oran İngiltere’de yüzde 99,09, İspanya’da yüzde 98,83, Fransa’da yüzde 98,75, Polonya’da yüzde 98,18 ve Almanya’da yüzde 98,15 olarak tespit edildi

KAÇAK 20 MİLYAR LİRA 

Türkiye, 2015'te tükettiği yaklaşık 23 milyon ton benzin ve motorin toplamı ile de Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya’dan sonra Avrupa’nın en fazla akaryakıt tüketen ülkesi konumunda bulunuyor. 15 milyon ton üzeri benzin ve motorin satışı gerçekleştirilen AB istatistikleri incelendiğinde ise Türkiye alınan 715 numuneden yalnızca 5 adedinin aykırı çıkması sonucu ile de bu ülkeler arasında kalite açısından zirveye yerleşti. Bu rakamlar, akaryakıtta ÖTV-KDV kaybı 20 milyar TL'ye ulaşan ülkemiz için olumlu bulunurken, özellikle denetimlerin önemi vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde, bazı istasyonların maliyetin altında akaryakıt sattığını belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, “En az %30 maliyet altı satanların vergi kaybına etkisi 20 milyar lira” bilgisini vermişti.

Yeni Şafak

kalite , mazot , benzin , akaryakıt