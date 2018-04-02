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  4. 02 Nisan 2018 14:02

Ülkenin en büyük petrol rezervi bulundu !

Bahreyn'in, ülkenin en büyük petrol sahasını bulduğu duyuruldu.

Ülkenin en büyük petrol rezervi bulundu !
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Bahreyn resmi ajansının haberine göre, Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Güvenlik Yüksek Komitesitarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki petrol sahalarından çok daha büyük rezerve sahip hafif kaya petrolü kaynağı ile çok miktarda derin gaz bulunduğu belirtildi.     

 Bu keşfin ülkede ilk petrol kuyusunun açılışının yapıldığı 1932 yılından bu yana ilk olduğu aktarılan açıklamada, yeni petrol sahasının, Bahreyn'in rekabet kabiliyetini destekleyeceği, kalkınma girişimleri ve projelerinin uygulanmasının sürdürülmesine de katkı sağlayacağı kaydedildi.     

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında en az petrol kaynağına sahip olan Bahreyn, günlük yaklaşık 45 bin ile 200 bin varil arasında değişen miktarda ham petrol üretiyor.     

petrol , bahreyn
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