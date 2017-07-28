YEKA ihalesi haftaya yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası" konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere akademisyenlerle bir araya geldi.

Albayrak, YEKA ihalesiyle ilgili olarak "Teklifleri aldığımız ihalede haftaya açık eksiltme yapacağız. Ümidimiz ihale bugünkü maliyetlerin çok altında neticelenecektir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine, 8 konsorsiyum teklif vermişti.

Albayrak konuşmasında şunları kaydetti: "Yeniden gazlaştırma ve yüzer LNG tesisinin ilkini rekor bir sürede devreye aldık. İkincisini inşallah BOTAŞ eliyle bu yıl sonundan önce devreye sokacağız. Üçüncüsü için de yaptığımız çalışmalarla bu altyapıyı ülkemizde çok daha ileriye taşımamız gerekiyor.

"KENDİ GEMİMİZLE SONDAJ YAPACAĞIZ"

İnşallah artık müzakereleri bitti. Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimiz ve mühendislerimizle sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız.

"AKKUYU'DA TEMEL ATMA SÜRECİNDE NİHAİ NOKTAYA GELİNDİ"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşallah bu yıl sonuna kadar temel atma süreciyle yürüyeceğiz. Sinop Nükleer Güç Santrali için de görüşmelerimiz nihai noktaya geldi. 2023'te ilk reaktörü devreye alarak başlayan süreçle, 2030'a kadar inşallah üç nükleer santralimizi de devreye alacağız."