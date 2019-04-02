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  4. 02 Nisan 2019 08:26

Yerel seçimler sonrası ilk zam geldi... Zam oranı tam %37 !

EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine satış fiyatına %37 oranında zam yapıldı. EPDK geçtiğimiz günlerde 1 Nisan'dan itibaren perakende elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmayacağını açıklamıştı. .

Yerel seçimler sonrası ilk zam geldi... Zam oranı tam %37 !
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi. EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 17.2700 kuruş oldu. Böylece dağıtım şirketlerine yapılan satışların fiyatı yaklaşık yüzde 37 zamlanmış oldu. Bu fiyat ocak ayının başında 12.6335 kuruş olarak belirlenmişti. Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında satışları ise kilovatsaat başına 25.4600 kuruş olarak belirlendi.

TÜKETİM MART AYINDA AZALDI
Türkiye’nin elektrik tüketimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.49 azalarak 23 milyar 784 milyon 153 bin kilovatsaate geriledi. Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 826 milyon 734 bin kilovatsaatle 15 Mart'ta, en düşük tüketim ise 651 milyon 553 bin kilovatsaatle 10 Mart'ta gerçekleşti. Türkiye'nin elektrik ithalatı da martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99.8 artarak, 259 milyon 45 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl martta 129 milyon 642 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti. Martta elektrik ihracatı da yüzde 22.2 artarak 264 milyon 52 bin kilovatsaate yükseldi. 2018 Mart'ta 216 milyon 73 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

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