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ZAM'AYDIN TÜRKİYEM! BENZİN VE MOTORİNE OKKALI ZAM GELDİ
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  4. 09 Haziran 2020 08:27

Zam'aydın Türkiyem! Benzin ve motorine okkalı zam geldi

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam'aydın Türkiyem! Benzin ve motorine okkalı zam geldi
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Fiyat artışı sonrası benzin yeniden 6 liranın üzerine çıkacak. Benzin fiyatı, İstanbul'da 6 lira 13 kuruşa, Ankara'da 6 lira 18 kuruşa yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 5 lira 63 kuruşa, Ankara'da 5 lira 73 kuruşa satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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