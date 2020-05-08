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  4. 08 Mayıs 2020 09:28

Zam'aydın Türkiyem! Benzin ve motorine yine yeniden okkalı zam geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre benzinin litresinde 15 kuruş, motorinin litresinde ise 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zam'aydın Türkiyem! Benzin ve motorine yine yeniden okkalı zam geliyor
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Türkiye koronavirüs salgın tedbirlerini yavaş yavaş gevşeterek normalleşmeye hazırlanırken, akaryakıt fiytlarına üst üste gelen zamlar baş döndürüyor.

Hafta başından bu yana 3 kez zamlanan benzin ve motorine bu gece itibariyle bir zam daha geliyor.

Benzinin litresine 15, motorinin litresine ise 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni zamların pompa fiyatlarına da yansıyacağı öğrenildi.

AKARYAKITTA ZAM HAFTASI

Hatırlanacağı gibi akaryakıt ücretlerine 3 kez zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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