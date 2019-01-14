Zamlar art arda geliyor ! Benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzine 16 motorine ise 20 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zam kararı bu gece yarısından itibaren uygulamaya geçecek.

Motorinin litre fiyatına 8 Ocak'ta 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapılmıştı. Bu gece yansıyacak zam ile birlikte Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da ise 6,01, İzmir'de ise 6,01 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı ise Ankara’da ortalama 6,27 liraya, İstanbul’da 6,25 liraya, İzmir’de ise 6,25 liraya yükselecek.