Zamlar art arda geliyor: Benzin ve motorine zam !

Gece yarısından itibaren benzine 13 kuruş, motorine ise 6 kuruş zam yapılacağı duyuruldu.

10.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ÖTV tutarında 6 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 6 kuruş artış oldu.

Benzinde ise ÖTV tutarında 7 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 13 kuruş artış gerçekleşti.

Hem brent petrol fiyatları hem de kur arttığı için akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış eşel mobil sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Yeni yapılan zamlara göre, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6,85’ten 6,98’e çıktı. Motorinin litre fiyatı ise 6,30’dan 6,36’ya çıktı.