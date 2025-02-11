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Enerjide tarihi anlaşma: Türkiye, Türkmenistan'dan doğalgaz alacak

Enerjide tarihi anlaşma: Türkiye, Türkmenistan'dan doğalgaz alacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Türkmenistan'dan doğal gaz alacağını açıkladı.

Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğal gaz ticaretine ilişkin görüşmeler, 27 yıl sonra neticeye ulaştı. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında, Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile 1 Mart 2025'ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor. Bakan Bayraktar, varılan mutabakatı sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar, "Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya'da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk. Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMANIN TEMELİ GEÇEN YIL ANTALYA'DA ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde iş birliğini arttıracak anlaşmalar imzalandı, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunuldu. Temmuz ayında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulundu. Türkmen gazına ilişkin devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizen Bayraktar, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız" ifadesini kullandı.

DHA

Etiketler türkiye türkmenistan doğalgaz
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