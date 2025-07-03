Enflasyon açıklandı; Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte Temmuz 2025 kira zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon Haziran'da yüzde 1,37 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz 2025 kira zam oranı belli oldu. Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 43,23 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Temmuz 2025 örnek kira artış hesaplamaları

Kira zammı hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli 10.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 43,23 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 4.323 TL

Zamlı kira bedeli: 14.323 TL

Mevcut kira bedeli 15.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 43,23 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 6.484 TL

Zamlı kira bedeli: 21.484 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 43,23 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 8,646 TL

Zamlı kira bedeli: 28,646 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 43,23 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 12,969 TL

Zamlı kira bedeli: 42,969 TL