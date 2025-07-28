Enflasyon beklentisinde 43 ay sonra bir ilk!
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katıımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.
Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı temmuz ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör ve hanehalkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı. Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA
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