Enflasyon özel okul ücretlerini de vurdu: Veliler kredili hesap ile 10 taksit ödüyor

LGS’nin gerçekleştirilmesinin ardından veliler okul arayışına girerken enflasyon özel okul fiyatlarına da yansıdı.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. 1 milyon 236 bin öğrenci LGS’ye başvururken milyonlarca ebeveyn çocuklarının sınavdan elde edeceği sonucu merakla bekliyor.

Çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını isteyen aileler ise özel okulların fiyatlarını araştırmaya başladı. Verilen eğitimin ve olanakların daha iyi olduğu iddiasıyla veliler yabancı özel okullara başvuruyor. Ancak fiyatlarını açıklamaya başlayan bu okulların ücretlerindeki artış dikkatlerden kaçmadı. Bu okulların önemli bir bölümünde kitap, yemek ve servis gibi ek kalemler ise ücretlere dahil değil.

VELİLER ÇOCUKLARINI TAKSİTLE ÖZEL OKULA GÖNDERİYOR

Okul ücretlerini taksitle ödemek isteyen velilere ise 5-10 taksit arasında imkanlar sunuluyor. Taksit seçeneğini kullanmak isteyen veliler kredili hesap açarak çocuklarının bu okullarda eğitim almasını sağlarken okul taksitinin gecikmesi durumunda yüzde 2 temerrüt faizi işliyor.

Yabancı özel okulların hazırlık sınıfları ve yeni kayıtlar için KDV dahil ücretleri ise şöyle oldu:

Saint Joseph Fransız Lisesi

2021-2022 eğitim-öğretim yılı ücreti: 86 bin 920 lira

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücreti: 165 bin 148 lira

2022 yılı kontenjan: 192

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İstanbul Özel Alman Lisesi

2021-2022 eğitim-öğretim yılı ücreti: 84 bin lira

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücreti: 126 bin lira

2022 yılı kontenjan: 130

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Saint Michel Fransız Lisesi

2021-2022 eğitim-öğretim yılı ücreti: 86 bin 688 lira

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücreti: 118 bin 502 lira

2022 yılı kontenjan: 92

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İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi

2021-2022 eğitim-öğretim yılı ücreti: 74 bin 544 lira

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücreti: 169 bin 770 lira

2022 yılı kontenjan: 140

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Galileo Galilei İtalyan Lisesi

2021-2022 eğitim-öğretim yılı ücreti: 54 bin 500 lira

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücreti: 97 bin 520 lira

2022 yılı kontenjan: 68

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Saint George Avusturya Lisesi

2021-2022 eğitim-öğretim yılı ücreti: 77 bin lira

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücreti: 105 bin lira

Saint George Avusturya Lisesi: 80

Saint George Avusturya Ticaret Lisesi: 18

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