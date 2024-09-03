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Enflasyon rakamları açıklandı: İşte fiyatı en çok artan ürünler

Enflasyon rakamları açıklandı: İşte fiyatı en çok artan ürünler
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TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, fiyat artışının en yüksek olduğu ürünler de ortaya çıktı. Listenin başında eğitim yer alırken, onu hava yolu yolcu taşımacılığı izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası tüketici fiyatları bazında en fazla fiyat artışının yaşandığı ürünler belli oldu. Ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 43,20 ile üniversite eğitiminde görüldü.

Verilere göre, geçen ay üniversite eğitimi fiyat artışını, yüzde 41,56 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 38,58 ile şans oyunları izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 27,64 ile şehir gazı ve doğalgaz, yüzde 17,9 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,43 ile çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 6,27 ile sebze, yüzde 5,61 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,37 ile kuzu eti takip etti.

TÜİK, AĞUSTOS ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıkladı. Buna göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı. Yıllık artış ise yüzde 51,97 oldu. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

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