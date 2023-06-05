Enflasyon sonrası Haziran 2023 kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in Mayıs 2023 enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte 2023 Haziran ayı kira zam oranı da belli oldu. Her ne kadar konutta yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması devam etse de ticari kirada böyle bir sınır bulunmuyor. İşte 5 Haziran 2023 itibariyle kira ücretlerinde yapılabilecek maksimum zam oranı....

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs 2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Haziran 2023 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2023 üretici ve tüketici enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2023 Haziran ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Haziran 2023 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

ENAG'ın enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Mayıs 2023 enflasyon verisini açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %4.86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %105.19 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %29.27 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor. Öte yandan ENAG geçen ay yaptığı enflasyon açıklamasında Mart ayında enflasyonun yüzde 5,08 arttığını yıllık enflasyonun ise yüzde 112,51 olduğunu açıklamıştı.

Ekonomistlerin beklentisi neydi ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyordu.

EV SAHİPLERİ ZAM YAPAMAYACAK

Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamayacak.

Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.

Buna göre Haziran ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 7.000 TL

Zam oranı: yüzde 63,72 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 4.460,40 TL

Zamlı kira bedeli: 11.460,40 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Zam oranı: yüzde 63,72 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 6.372 TL

Zamlı kira bedeli: 16.372 TL

Mevcut kira bedeli: 15.000 lira

Zam oranı: yüzde 63,72 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 9.558 TL

Zamlı kira bedeli: 24.558 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

Zam oranı: yüzde 63,72 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 12.744 TL

Zamlı kira bedeli: 32.744 TL

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.