Enflasyonla mücadele programı açıklanıyor - Canlı izle

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıklıyor.



Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ağustos ayıyla birlikte spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldı.Yatırımcı güvenini çok ileriye taşıyacağız. Şimdi sıra kur dalgalanmalarında dengelenmeyi sağlamakta. Kurdaki hareket fiyat geçişkenliği oluşturdu. Bu nedenle eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Spekülatif ataklarla oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bütün paydaşların birlikte kazandığı bir tablo oluşturacağız.İşsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık. İş dünyamız ve birliklerimizle iletişime geçerek görüşmeler yaptık. Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmalarını talep ettik. Yüzde 10 indirim enflasyon sepetindeki tümmürünleri kapsıyor. Bu mücadeleye omuz verelim. Bu logoyla AVM'lerimizi süsleyeceğiz. Bu kapsamda 'enflayonlamucadele.org' diye bir site kurduk. Kampanyaya destek olmak isteyenler bu siteden dahil olabilir. Sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş, tüketici kredileri ve kredi kartı taksit oranlarına sınırlama adımlarını attık. Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok."

BAKAN VARANK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomiye ilişkin atılacak adımları açıkladı.



İşte Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Makine ve teçhizat yatırımına yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacağız.

Yerlileştirme programı kapsamında 1.5 milyar liralık destek vereceğiz.

TSE ve TPE hizmetleri için ilan edilen yüzde 25 indirim 2019 sonuna kadar devam edecek.

KOSGEB geri ödemeli destekte daha önce 30 haziran'a kadar ertelenen borç ödemeleri 3 ay daha ertelenecek.



Şunu belirtmeliyim ki enflasyonla mücadelede yüksek katma değerli bir ekonomi olduğumuzu söylemeliyim. eni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz. Açıkladığımız enflasyonla mücadeleye tam destek vermeye çalışıyoruz. Bakanlık uhdesinde belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz.

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK MESAJLARI

İş dünyası temsilcileri, Bakan Albayrak'ın konuşması öncesinde kısa değerlendirmelerde bulundu.

TBB Başkanı Aydın: Finans sağlamaya devam edeceğiz

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, “Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve finans sağlamaya devam edeceğiz. Nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

MÜSİAD Başkanı Kaan: Üzerine düşen görevi yapmaya hazırız

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise, "MÜSİAD üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

TÜSİAD Başkanı Bilecik: İki adım önemli; sıkı para ve maliye politikası

TÜSİAD Başkanı Bilecik ise konuşmasında şunları söyledi: Enflasyonla Mücadele Programı, zorlu dönemden çıkışın en önemli hamlesidir. İş dünyası olarak bu programın başarısı için fazlasıyla sorumluluk almaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. Enflasyonun düşürülmesi için en önemli iki adım, sıkı para politikası ve bunu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının sürdürülmesidir. Sürdürülebilir güven ortamının dış ilişkilerde değeri bir hayli yüksektir, etkili bir dış politika ekonomimizi fazlasıyla güçlendirecektir

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Toplantıya SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, BİST Genel Müdürü Murat Çetinkaya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve iş dünyasının bir çok ismi katıldı.

Ayrıntılar geliyor...